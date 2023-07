Une fillette appelée Marthe est violée et assassinée. Le coupable est un ami de la famille, il se défend comme il peut mais est extrêmement incohérent dans ses explications. Cette histoire a révolté la France entière et a participé à faire retarder l'abolition de la peine de mort.

«Soleilland est condamné à mort, après une délibération relativement courte.»

En janvier 1907, Albert Soleilland tue et viole Marthe, la fillette de ses amis. Cet horrible drame fait la une de tous les journaux de faits divers et secoue l'opinion publique. Le peuple réclame la tête du tueur mais il est gracié par le président Armand Fallières. Le procès repousse alors de 75 ans l’abolition de la peine de mort en France.

Les crimes de la Belle Époque est un podcast coproduit par Initial Studio et Zeaux Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Zeaux Production et Toute l'histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Katherine Thompson.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Johanna Lalonde.