En Octobre 1902, Rue Saint Honoré dans la maison d'un dentiste, on trouve le corps du domestique de ce dernier. Il a été tué, étranglé. Un médaillé brisé va se révéler être un indice d'une importance cruciale dans l'enquête.

«En réalité, la police technique et scientifique est née d'une obsession majeure qui traverse la deuxième moitié du 19ème siècle; cette obsession c'est celle de la récidive.»

En 1902, chez un dentiste parisien, on retrouve le corps d'un domestique étranglé. La police qui se trouve devant une impasse fait appel à la science. Cette première affaire, résolue grâce à l'identification d’un assassin à l'aide de ses empreintes digitales, marque les débuts de la police scientifique et technique.

Les crimes de la Belle Époque est un podcast coproduit par Initial Studio et Zeaux Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Zeaux Production et Toute l'histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Katherine Thompson.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Johanna Lalonde.