En 1895, l'huissier Gouffé, riche homme de 48 ans a disparu. Son cadavre est retrouvé dans une malle, bien loin de Paris dont il est habitant. Cet homme trempait dans des affaires véreuses et avait des moeurs légères. Son assassinat serait-il lié à cette partie de sa personnalité?

«On découvre à Millery dans le Rhone, un sac qui s'avère contenir un cadavre dans un état de putréfaction avancée, nu, ligoté et dont la tête est enfoncée dans un capuchon.»

En 1895, un cadavre en décomposition est retrouvé dans une malle, à Millery, à côté de Lyon. L'enquête mobilise la police et fait appel à Interpol, alors toute jeune organisation internationale, pour retrouver le couple de suspects en cavale. Pendant un an, l’affaire connaît de multiples rebondissements dont la presse française se fait largement l'écho, jusqu'à ce que la vérité éclate...

Les crimes de la Belle Époque est un podcast coproduit par Initial Studio et Zeaux Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Zeaux Production et Toute l'histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Katherine Thompson.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Johanna Lalonde.