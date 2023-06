Les journaux l'ont appelé le double crime de l'impasse Ronsin. Une nuit, Marguerite Steinheil, bourgeoise parisienne, est découverte chez elle, dans un hôtel particulier du 15ème arrondissement, bâillonnée et ligotée. Son mari, sa mère et sa fille ont été assassinés.

«Est-ce qu'on a pas essayé de dissimuler la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit là ?»

Le mystère demeure toujours dans l'affaire Steinheil, une maîtresse du président Félix Faure. En 1908, Marguerite Steinheil est retrouvée ligotée aux côtés des corps de son mari et de sa mère. Passant du statut de victime à celui d'accusée, la mystérieuse Marguerite Steinheil va connaître un procès des plus retentissants. Alors, maquillage en crime crapuleux d’une affaire politique ou simple vengeance d'une femme mégalomane ?

Les crimes de la Belle Époque est un podcast coproduit par Initial Studio et Zeaux Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Zeaux Production et Toute l'histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Christine Bouteiller.

