«Jacob a élevé le vol à un niveau industriel.»

Alexandre Jacob est le gentleman cambrioleur qui aurait inspiré le personnage d'Arsène Lupin à Maurice Leblanc. Considéré comme un anarchiste, il n'en restera pas moins un voleur émérite. Il est condamné au bagne pour ses méfaits et gracié au bout de 20 ans. Toute sa vie, le voleur anarchiste mena un véritable combat contre l’autorité.

Les crimes de la Belle Époque est un podcast coproduit par Initial Studio et Zeaux Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Zeaux Production et Toute l'histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Katherine Thompson.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Johanna Lalonde.