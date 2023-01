«Il semblait se ficher du danger de se faire arrêter. Il ne craignait pas la justice. Il se présentait toujours sous son vrai nom et roulait à bord des voitures de ses victimes auxquelles on pouvait facilement le relier.»

Tout commence, en 1995, en Californie, où un tueur en série cible des femmes vulnérables. D'abord charmant et généreux, il devient vite violent, brutal et rapide. Voyageant à travers le pays, il frappe au Mississippi, en Louisiane et en Floride. Le FBI a du agir rapidement pour protéger les femmes victimes de la rage insatiable du tueur.

“Les dossiers du FBI” est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire « FBI Files », produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Cynthia Anderson et David O'Donnell et il a été réalisé par David Haycox.

Bonne écoute !

