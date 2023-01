«Si j'avais su que je me ferais prendre je ne t'aurais jamais mise au monde.»

Une jeune mère et son fils disparaissent mystérieusement de leur maison. Six mois plus tard, un agriculteur retrouve les restes de la femme disparue et de son enfant. Les agents et la police locale n'ont qu'un seul petit élément de preuve, un cheveu non identifié trouvé dans la voiture de la femme assassinée.

Comme les cheveux sont trop petits pour être analysés, les agents du FBI développent une nouvelle technique ADN.

“Les dossiers du FBI” est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire « FBI Files », produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Feit et réalisé par Jeff Fine.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix de Joanna Sitruk