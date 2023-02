«Le bureau du shérif était complice j'en étais convaincu. Mais je n'avais aucune preuve.»

Le 21 juin 1964, trois défenseurs des droits civiques disparaissent dans le Mississippi. Une enquête massive du FBI permet de retrouver les corps des hommes tués. Les laboratoires du FBI confirment que toutes les balles utilisées pour tuer les hommes sauf une proviennent du même pistolet. Grâce à un informateur, le FBI peut avancer rapidement dans l'enquête, qui se révèle incroyable.

“Les dossiers du FBI” est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire « FBI Files », produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et réalisé par Jeffrey Fine.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix de Joanna Sitruk