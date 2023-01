«Les chances de retrouver la jeune fille en vie s'amenuisaient à mesure que passaient les jours.»

En 1994, une adolescente est enlevée et retenue captive par des trafiquants de drogue. Contre toute attente, elle survit pendant plusieurs jours et ses ravisseurs sont arrêtés mais ils refusent de révéler où elle se trouve. Commence alors une course contre la montre pour les agents du FBI...

“Les dossiers du FBI” est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire « FBI Files », produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Feit et Mark Marabella. Il a été réalisé par Gary Meyers.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix de Joanna Sitruk