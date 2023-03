«Toute la population s'était impliquée en se jurant que c'était le dernier enfant qu'on allait tuer. C'était comme si elle avait été la petite fille de chacun d'eux. Il fallait la retrouver coûte que coûte.»

Le 1er octobre 1993, Polly Klaas, 12 ans, est enlevée chez elle par un inconnu lors d’une fête organisée pour elle et ses amies. La police fait immédiatement appel au FBI. Des analystes recueillent des fibres dans sa chambre à coucher et grâce à un éclairage au laser spécial, ils découvrent l’empreinte d’une main sur le lit de la jeune fille. Après deux mois d’enquête, le FBI procède finalement à l’arrestation de Richard Allen Davis.

“Les dossiers du FBI” est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire « FBI Files », produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Richard Roughton et réalisé par Stuart Taylor.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix de Joanna Sitruk