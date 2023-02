«Lorsqu'il a décidé de tuer sa femme, il n'a eu qu'à faire affaire aux deux policiers avec lesquels il menait déjà des opérations criminelles.»

En 1980, le FBI lance une grande opération d'infiltration, nommée "Safebet", qui a été conçue pour exposer l'infiltration de la mafia de Chicago dans les banlieues de la ville. Des agents d'infiltration découvrent rapidement que l'influence de la mafia se distillait jusque dans les plus hautes sphères de la ville. Les agents se sont recentrés et ont cherché à dénoncer les politiciens et la police corrompus.

“Les dossiers du FBI” est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire « FBI Files », produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Jan Sommers et Howard Swartz. Il a été réalisé par Clinton High.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix de Joanna Sitruk