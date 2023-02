«Les détectives ne sauront jamais si les 37 croix représentait le nombre de victimes.»

Lorsque les corps de plusieurs jeunes femmes apparaissent dans des tombes peu profondes partout dans la nature sauvage de l'Alaska, la police sait qu'elle a affaire à un tueur en série. Il chasse ses victimes comme des animaux avant de les abattre et il sévit dans un rayon 2000 kilomètres autour de chez lui.

“Les dossiers du FBI” est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire « FBI Files », produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et réalisé par Stuart Taylor.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix de Joanna Sitruk