«Il est prêt à payer pour ses crimes mais il veut faire payer la psychiatrie pour avoir fabriquée le criminel.»

Au milieu des années 70, dans le nord de la France, un homme, Serge Ferraton, étrangle sa femme puis viole et tue à coups de marteau un enfant de 11 ans. L’horreur des crimes soulève l’indignation de l’opinion publique, déjà révulsée par plusieurs crimes d’enfants et très favorable à la peine de mort. Mais Ferraton n’est pas un criminel ordinaire. Cet homme qui a passé plus de la moitié de sa vie en asile psychiatrique, a rejeté l’excuse de la folie qui lui éviterait un procès. Il revendique même la responsabilité de ses crimes, prenant ainsi le risque d’être exécuté. Pour lui, c’est l’asile qui l'a détraqué et a fait de lui un meurtrier.

“Faits divers” est un podcast co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie adapté de la série documentaire audiovisuelle « 50 ans de Faits divers », produite par Bonne Compagnie. Cet épisode a été écrit et réalisé par Olivier Claverie.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg

Montage : Camille Legras

Visuel : Initial Studio

Avec la voix de Célia Rosich