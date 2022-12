«On a traité de la même façon celui qui avait tué et celui qui n'avait jamais versé le sang.»

1971, beaucoup de choses changent en France mais pas les prisons. Le système carcéral est archaïque, les révoltes de prisonniers sont de plus en plus fréquentes. La prison de Clairvaux dans le département de l’Aube est l’un des établissements pénitentiaires les plus durs. C’est une prison de sécurité réservée aux longues peines. C’est là que 2 hommes, Claude Buffet et Roger Bontems vont prendre en otage une infirmière et un surveillant. Cela se terminera dans un bain de sang.

“Faits divers” est un podcast co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie adapté de la série documentaire audiovisuelle « 50 ans de Faits divers », produite par Bonne Compagnie. Cet épisode a été écrit et réalisé par Xavier-Marie Bonot.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix de Célia Rosich