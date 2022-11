«La famille Peugeot a des moyens de faire pression sur la police, leurs exigences ressembent à des ordres, très vite, des têtes tombent.»

Le 12 avril 1960, un enfant de 4 ans est enlevé au golf de Saint-Cloud. C’est le premier rapt d’enfant en France. L'émotion populaire est immense car le nom de la victime est connu de tous : Éric peugeot est le petit-fils du PDG de la célèbre firme automobile. À Paris et plus généralement en France, c’est la psychose, les squares des beaux quartiers sont vides, la France a peur pour ses enfants. L’enlèvement d’Éric Peugeot est-il un défi lancé aux grands patrons et à leur fortune ? Ce crime “à l’américaine” est l’un des plus grands faits divers des années 1960.

Cet épisode de "Faits divers" est co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie adapté d’un épisode de la série documentaire audiovisuelle « 50 ans de Faits divers », produite par Bonne Compagnie, écrite et réalisée par Manuel Herrero.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix de Célia Rosich