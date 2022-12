«Dandonneau prépare sa résurrection et pour être en accord avec son changement d'état civil, il a même recours au bistouri.»

Un accident suspect. Un homme énigmatique mais apparemment sans histoire qui disparaît. De l’argent, des femmes, des gendarmes tenaces. L'affaire Dandonneau a tous les ingrédients du parfait polard. Et pour cause, le principal protagoniste de cette affaire s'est inspiré d’un roman de James Cain et a mis en scène sa propre mort. Du roman à la réalité il n’y a souvent qu’un pas, qu’Yves Dandonneau a franchi sans complexe et sans scrupule. L’affaire restera dans les annales du fait divers car elle marque une avancée significative de la police technique et scientifique avec l'utilisation du microscope électronique.

“Faits divers” est un podcast co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie adapté de la série documentaire audiovisuelle « 50 ans de Faits divers », produite par Bonne Compagnie. Cet épisode a été écrit et réalisé par Marie David.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg

Montage : Camille Legras

Visuel : Initial Studio

Avec la voix de Célia Rosich