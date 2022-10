«La légende Sulak se résume à une manière d'agir, voler les riches sans jamais blesser personnes.»

Bruno Sulak, séduisant jeune homme de 25 ans est devenu l'icône d’une génération. Celle d’hommes et de femmes qui dans les années 1980 se révoltent contre une société où l’argent devient roi. Par ses coups d’éclats, sa façon de se moquer des règles et de l’ordre établi, Bruno Sulak a fait de son personnage une légende. L’un des braqueurs les plus doués et les plus provocateurs de sa génération. Voici l’histoire d’un gentleman cambrioleur aux mains propres.

Cet épisode de "Faits divers" est co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie adapté d’un épisode de la série documentaire audiovisuelle « 50 ans de Faits divers », produite par Bonne Compagnie, écrite et réalisée par Jean-Luc Gunst.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg

Montage : Camille Legras

Visuel : Initial Studio

Avec la voix de Célia Rosich