«Elle commençait à le haïr, parce qu'elle avait pensé arriver à un sommet dans la société et elle se retrouvait là au plus bas.»

Yvette Balaire et Bernard Cousty ont repris à leur compte la devise des chiffonniers - "débarrassez-vous de ce(ux) qui vous gêne(nt)” -. Or ceux qui gênent ces deux amants, ce sont leurs conjoints respectifs. Et dans cette France des années 1970, où il est encore difficile de divorcer, ces deux amants diaboliques vont avec aplomb, organiser et mettre en scène la mort de ces deux gêneurs.

Cet épisode de "Faits divers" est co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie adapté d’un épisode de la série documentaire audiovisuelle « 50 ans de Faits divers », produite par Bonne Compagnie, écrite et réalisée par Marie David.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix de Célia Rosich