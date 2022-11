«Il fallait trouver un assassin à Miss Marshall et puis c'était bien de le trouver vite, et si on l'avait trouvé à la Chaussée-Tirancourt parmis les chasseurs surtout, ça aurait été pas plus mal.»

Août 1955, le corps sans vie d’une jeune femme est retrouvé en Picardie. Il s’agit de Miss Janet Marshall, une touriste anglaise. Pas de mobile, très peu d’indices, les enquêteurs ont entre les mains un crime inexpliqué. L’enquête va tenir en haleine la population locale et nationale pendant de longs mois… Ce fait divers marque le véritable début de la police scientifique, avec l’utilisation du portrait robot.

Cet épisode de "Faits divers" est co-produit par Initial Studio et Bonne Compagnie adapté d’un épisode de la série documentaire audiovisuelle « 50 ans de Faits divers », produite par Bonne Compagnie, écrite et réalisée par Laurent Ferrari.

Bonne écoute !

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic et Mandy Lebourg

Montage : Camille Legras

Visuel : Initial Studio

Avec la voix de Célia Rosich