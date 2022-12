Retrouvons Vean-Pierre chez lui, un soir d'hiver, accompagné de ses parents. C'est bientôt l'heure de dormir mais… Tout ne se passe pas comme prévu !

«Après une belle journée d'hiver, le soleil commence à se coucher sur le village de Bourg-Pétoche. Au manoir de la famille De Hérin, le repas est terminé :

- Alors Vean-Pierre, qu'est-fe qu'on fait avant d'aller fe coufer ? Demande son papa.

-On fe broffe les dents et on fe met en pyvama !

-Alors hop ! Direcfion la falle de bain, répond sa maman.

Vean-Pierre attrape sa brosse à dents dans son verre à côté de l'évier, presse fort le tube de dentifrice pour en étaler une petite noisette, puis il passe le tout sous l'eau avant de le mettre dans sa bouche.

- On frotte à gaufe, on frotte à droite, on frotte au deffus, on frotte au deffous. L'hyviène de ma dentifion f'est très v'important !

Il rince sa bouche “Bloubloulboulboub…”, recrache dans l'évier “ptou !”, repose sa brosse à dent dans le verre “gling” et passe la porte du fond de la salle de bain qui mène au dressing-room de la chambre de ses parents. Les grandes étagères et les penderies de chaque côté de la pièce sont pleines de vêtements d'adulte.

- Mon mini-dreffing perfonnel fe trouve derrière le grand miroir, f'est là ou ve vais trouver mon pyvama !

Mais au moment de se changer, il remarque qu'il ne se reflète pas dans le miroir !

- Maman, Papa ! Le miroir est encore bloqué fur la povifion ftandard !»

Club Citrouillade c'est des histoires, des chansons et des personnages de Romain Baousson.

Produit par Marine Baousson pour Studio Brune,

Avec Lucas Pinabel, Manon Haurega, Tiphaine Lemou et Romain Baousson.

La musique a été composée et enregistrée par Romain Baousson avec François Lemercier, Tiphaine Lemou et Romain Baousson.

Illustrations : Romain Digue