Chien Chien

Éléonore retrouve Sophie-Marie Larrouy dite SML aux Buttes Chaumont où elle promène Boulon en pyjama et en slip trop petit. SML est actrice, scénariste, podcasteuse et Boulon est un Pomsky. Elle raconte que l'amour pour son chien n’est vraiment pas arrivé au premier regard mais que finalement, elle a compris qu'il lui apprenait à se réjouir de la vie et même, à aimer. Ce qui n’est pas rien. Maintenant, elle fait sa vie en fonction de lui et sa présence la détend de ne pas avoir d'enfant.

Un podcast original Initial Studio.

Interview: Éléonore Costes

Réalisation et musique: Jules Benveniste

Prise de son et mixage: Victor Benhamou

Cover: Laurine Vogel

Production: Elisa Mignot

Production exécutive: Marc Sillam

Crédits photo : Delphine Ghosarossian