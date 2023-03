Chien Chien

Eléonore est invitée chez Pi Ja Ma –alias Pauline de Tarragon– et Sacha. Musicienne et illustratrice, Pi Ja Ma a adopté cette petite chienne alors qu'elle était en pleine dépression. Et elle n'a jamais regretté! Elle continue de pleurer régulièrement mais Sacha la force à sortir de chez elle, l'aide à gérer sa solitude et ses angoisses.

Un podcast original Initial Studio,.

Interview: Éléonore Costes

Réalisation et musique: Jules Benveniste

Prise de son et mixage: Victor Benhamou

Cover: Laurine Vogel

Production: Elisa Mignot

Production exécutive: Marc Sillam