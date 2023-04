Chien Chien

Presque par hasard, Éléonore et Romy croisent dans un parc Natoo et Lola, le lévrier italien qu'elle a adopté sur leboncoin il y a 7 ans.

Presque par hasard, Éléonore et Romy croisent dans un parc Natoo et Lola, le lévrier italien qu'elle a adopté sur leboncoin il y a 7 ans. L'humoriste et vidéaste était alors policière et l'emmenait chaque nuit dans son commissariat. Depuis sa vie a bien changé mais Lola est toujours là. Natoo revient sur le deuil de son autre chienne Kitty et parle de la mort en général. Mais, promis, on rigole quand même puisqu'elle envisage qu'on dissémine ses cendres dans des shots un soir en boîte de nuit !

Un podcast original Initial Studio,.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Interview: Éléonore Costes

Réalisation et musique: Jules Benveniste

Prise de son et mixage: Victor Benhamou

Cover: Laurine Vogel

Production: Elisa Mignot

Production exécutive: Marc Sillam