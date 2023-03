Chien Chien

Eléonore et sa chienne Romy débarquent dans le jardin de Kyan Khojandi et Nes!

Eléonore et sa chienne Romy débarquent dans le jardin de Nes et Kyan Khojandi. L'acteur et humoriste a cette bergère australienne depuis 4 ans. Il explique comment, en obsessionnel qu'il est, il s'est jeté à fond dans son éducation (avec crises de larmes à la clé). Et surtout, il raconte leur complicité à la maison et en tournée. Ah la pomme partagée d'après spectacle ! Nes fait désormais partie de son "équipage".

Un podcast original Initial Studio,.

Interview: Éléonore Costes

Réalisation et musique: Jules Benveniste

Prise de son et mixage: Victor Benhamou

Cover: Laurine Vogel

Production: Elisa Mignot

Production exécutive: Marc Sillam