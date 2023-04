Chien Chien

Le rendez-vous est pris avec Kenny dans un parc à chiens parisien. Kenny a été sans-domicile-fixe pendant 15 ans. Dès qu'il a eu un appartement et un travail, il a voulu vivre à nouveau avec un animal. Un jour, il entend parler d'une chienne maltraitée et décide d'aller la prendre au domicile du propriétaire. Parfois il a peur que cette histoire choque les gens mais Eléonore trouve ça héroïque. Kenny lui parle de résilience et revient sur ses années dans la rue et ses amours d'aujourd'hui.

Un podcast original Initial Studio,.

Interview: Éléonore Costes

Réalisation et musique: Jules Benveniste

Prise de son et mixage: Victor Benhamou

Cover: Laurine Vogel

Production: Elisa Mignot

Production exécutive: Marc Sillam