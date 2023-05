Chien Chien

Éléonore rejoint Jenny Letellier sur les quais de la Loire. Il y a un an, la comédienne et youtubeuse a adopté Charlie, un minuscule chihuahua.

Éléonore rejoint Jenny Letellier sur les quais de la Loire. Il y a un an, la comédienne et youtubeuse a adopté Charlie, un minuscule chihuahua. Depuis qu'elle était arrivée à Paris de son Orne natal, Jenny rêvait d'avoir un chien. Elle le sentait bien, elle avait besoin d'une présence et surtout d'arrêter d'être centrée sur ses problèmes. Bref, maintenant, elle emmène Charlie partout, elle en a fait son doudou.

Un podcast original Initial Studio.

