Chien Chien

Rendez-vous dans le centre de Paris avec Fanny, notaire en escarpins, et Joy, énorme bouvier bernois femelle dite « Petite Madame ». Après une séparation, Fanny a débarqué de sa campagne dans la capitale avec Joy. Un temps en garde partagée avec son ex, elle en a la garde exclusive désormais. Elles habitent ensemble dans un studio et sont heureuses. Grâce à Joy, Fanny trouve même que les Parisiens sont sympas et accueillants.

Un podcast original Initial Studio.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Interview: Éléonore Costes

Réalisation et musique: Jules Benveniste

Prise de son et mixage: Victor Benhamou

Cover: Laurine Vogel

Production: Elisa Mignot

Production exécutive: Marc Sillam