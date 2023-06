Chien Chien

Pour terminer cette saison, voilà un épisode bonus avec Robin, le compagnon d’Eléonore, et Romy, leur chienne dite « la Pouille » ! On y découvre pas mal de choses : qu’ils ne sont pas franchement d’accord sur l’éducation de leur bergère allemande, qu’Eléonore est bien plus laxiste que Robin mais aussi que Romy affectionne l’osso buco et les tables basses. Du coup, on finit par se demander de quoi sera fait le futur de leur toute petite fille qui assiste dans le porte-bébé à l’enregistrement de l’épisode.

Un podcast original Initial Studio.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Interview: Éléonore Costes

Réalisation et musique: Jules Benveniste

Prise de son et mixage: Victor Benhamou

Cover: Laurine Vogel

Production: Elisa Mignot

Production exécutive: Marc Sillam