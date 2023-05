Chien Chien

Clara tient un restaurant dans le 10e arrondissement de Paris depuis des années. Tous les clients connaissent Ziggy, son croisé Jack Russel terrier et chihuahua avec qui elle fait le service.Un jour d'avril 2021, Ziggy est enlevé à la porte de son restaurant. Clara revient sur la folle enquête qu'elle a menée pour retrouver son chien quelques jours plus tard...à l'autre bout de la France. On y croise Valérie Damidot, une vétérinaire, des policiers amis des animaux, Stéphane Plaza et une pilote d’avion.

Un podcast original Initial Studio.

Interview: Éléonore Costes

Réalisation et musique: Jules Benveniste

Prise de son et mixage: Victor Benhamou

Cover: Laurine Vogel

Production: Elisa Mignot

Production exécutive: Marc Sillam