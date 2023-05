Chien Chien

Eléonore et Romy retrouvent Bérengère Krief et son cocker Joe au bois de Vincennes.

Eléonore et Romy retrouvent Bérengère Krief et son cocker Joe au bois de Vincennes. Dans un premier temps, Romy et Joe sont très turbulentes mais après ça va mieux.La comédienne humoriste revient sur l’arrivée de ce chien dans sa vie de moniale tibétaine, dixit elle-même. Les loges, les tournages, la merveilleuse dog-sitteuse, les engueulades avec les passants et l'AVC que Joe a fait dernièrement en pleine rue, Bérengère nous dit tout.

Interview: Éléonore Costes

Réalisation et musique: Jules Benveniste

Prise de son et mixage: Victor Benhamou

Cover: Laurine Vogel

Production: Elisa Mignot

Production exécutive: Marc Sillam