Je suis très heureux de partager avec vous cette histoire parce que, ce chef-là, quand je l'ai découvert en même temps que des millions de téléspectateurs, il m'a parlé. Il y avait beaucoup de choses en lui, et même si les caméras caricaturent, il proposait justement beaucoup de nuance. Dans la tornade Top Chef, il m'a renvoyé une détermination pure que j'avais aimé chez le premier gagnant de l'émission. Pas de jeu, mais de la malice, de la vigueur. Un savoir-faire et de l'audace. Une envie d'en découdre, mais beaucoup de délicatesse.



Quand j'ai vu Thomas Chisholm, j'ai vu aussi cette double culture: moitié français, moitié américain. Pas évident pour s'imposer sur le terrain de la cuisine, pas facile de revendiquer son identité quand nos racines ont baigné dans la junk food. Bref, il y a chez lui beaucoup de relief et beaucoup de sensisbilité.



Et puis Top Chef l'a vu éliminé et moi j'ai pu le retrouver pour de vrai à l'adresse qu'il a ouvert un an plus tard: 54, rue de Paradis, à Paris. Chocho, c'est le nom de son restau. C'est là qu'on vient de poser nos micros.