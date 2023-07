A 31 ans, Mory Sacko porte un regard très clair sur son parcours et sur la manière dont il a construit sa cuisine.



C'est bien simple, je ne crois pas avoir rencontré de chef dont les idées sur sa cuisine et sur la ligne qu'il poursuit m'ont paru aussi nets et pourtant…

Celui qui a marqué les mémoires dans une saison exceptionnelle de Top chef en 2020, propose une cuisine qui fait dialoguer la France, l'Afrique et le Japon.

Je ne sais pas ce que cela vous évoque mais moi j'avoue qu'avant de l'entendre, je n'arrivais pas à me projeter et donc j'étais au max, niveau curiosité!

D'autant que pour cette échappée en solitaire, il s'est vu décerner sa première étoile, moins de deux mois après l'ouverture de Mosuke!

Dans cet épisode, vous allez apprendre comment il a construit un univers sans nul autre pareil, quelles sont les figures qui l'ont épaulé sur le chemin (hello Thierry Marx!) et comment il a sû révéler en cuisine les passions qui l'animent depuis l'enfance, ses racines et sa passion pour l'excellence de la gastronomie française!

Production: NOLA

Journaliste: David Ordono

Création musicale: Nathan Cohen

Programmation: Marion Cazes

Réalisation: David Ordono