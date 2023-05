C'est un privilège d'interviewer longuement comme nous le faisons les plus grands noms de la gastronomie française. C'est un honneur quand, en plus d'être un chef extraordinaire celui ou celle qui nous accueille fait preuve d'autant de talent que d'humilité.



L'histoire de Mauro Colagreco, c'est celle d'un étranger. D'un chef qui vient de loin, d'une autre culture, d'un autre continent, qui arrive même en cuisine par hasard. C'est l'histoire d'un homme qui n'avait pas la carte mais qui, par passion, a toujours voulu progresser.

Il a insisté pour entrer dans ce monde de la haute gastronomie. Il a, comme beaucoup, gravi les échelons en partant du plus bas, mais sans jamais se départir de sa motivation, de son envie et surtout de sa conviction qu'il avait de la chance! De la chance d'apprendre, d'être là, de découvrir des autres, d'une culture...



L'histoire de Mauro Colagreco c'est celle d'un jeune homme venu d'Argentine avec le souci de bien faire. C'est l'histoire d'un homme qui a modestement observé et appris des plus grands, avant d'imaginer parler en son nom et de laisser entendre son identité, riche de ses origines italo-argentines. C'est aujourd'hui le symbole d'une trajectoire déterminée: celle d'un jeune homme qui à 20 ans a vécu une révélation, a voulu la vivre au pays de la gastronomie, pour en arriver au sommet!



Elu meilleur restaurant du monde en 2019, son Mirazur affiche aujourd'hui trois étoiles mais Mauro Colagreco a oublié de s'enorgueillir. Il regarde les autres comme ses jardins. Avec bienveillance et respect, curiosité et malice. Et c'est en voyant le «bon» en tout, toutes et tous qu'il avance, et nous emporte.

Déjeuner chez Mauro Colagreco



Réalisation et création musicale: Nathan Cohen

Interview: David Ordono

Programmation: Marion Cazes

Production: NOLA

Photo: Matteo Carassale