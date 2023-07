François Perret, je l'avais repéré quelques temps avant l'enregistrement pour un contraste amusant.



Vous le savez sûrement il officie au Ritz, le palace emblématique de la place Vendôme à Paris, temple de la gastronomie, où Escoffier posa les bases de ce qui régit encore aujourd'hui de l'hôtellerie de grand luxe.

Bref aujourd'hui à cette adresse mythique, on trouve un comptoir de patisserie et dans les salons «chicissimes» tout en boiserie du palace, on peut s'offrir un tea time réconfortant, savoureux et amusant…



Et j'en reviens à ce contraste qui avait attiré mon attention, car parmi ce que François Perret propose en son nom, encore une fois à cette adresse hors norme, on trouve un «Savane», des barquettes, des cookies, des Sprits, en clair François Perret se joue des pâtisseries qui ont bercé notre enfance, des grands noms populaires qu'il réinvente pour nous faire retrouver notre madeleine.

D'ailleurs la madeleine est une de ses pâtisseries emblématiques, elle est joueuse, trompeuse, clin d'œil et caresse, certains parmi les plus grands noms de la patisserie l'ont qualifié de chef d'œuvre…



Un épisode pour les becs sucrés!

Production: NOLA

Interview et réalisation: David Ordono

Création Musicale: Nathan Cohen

Assistante montage: Pénélope Gualchierotti