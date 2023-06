Nouveau talk pour parler de cette figure qui se multiplie dans le monde de la restauration: le chef nomade.

Ils n'ont pas de restaurant et pourtant ils cuisinent toute l'année pour des clients... Qu'ils soient en résidence, qu'ils fassent de l'événementiel, du traiteur ou des dîners privés, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour un modèle qui les laisse libre de choisir où et quand ils vont travailler...

Comment cela se traduit au quotidien? Comment construit on son parcours en indépendant? Comment est vu cette branche de la restauration par le reste la profession? On avait pas mal de questions alors on a appelé Bastien de Changy qui nous a reçu chez lui, entre deux voyages, pour nous parler de ce métier particulier...

Prod NOLA

Journaliste: David Ordono

Création musicale: Nathan Cohen

Programmation: Penelope Gualchierotti