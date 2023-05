Premier sujet pour les talks de Chefs: comment ça se passe quand en cuisine, on ne trouve que des filles?

La condition des femmes en cuisine a souvent été débattue ces dernières années. Souvent pour dénoncer l'ambiance des brigades et les rituels d'un milieu qui doit, comme beaucoup, faire son auto-critique et opérer une mutation.

Dans cet épisode on a voulu profiter d'une situation encore rare pour se demander justement si le quotidien au travail était vraiment si différent, quand justement il n'y a plus un homme en cuisine? On commence en tout cas à voir apparaître des brigades 100% féminines. Le nombre de femmes cheffes augmente, il y a donc forcément de plus en plus de filles dans le circuit...

Mais est-ce un choix? Une apprentie va-t-elle vouloir rejoindre une femme cheffe? Cette dernière va-t-elle vouloir s'entourer d'une brigade dans son genre?

Et ça donne quoi en cuisine, quand il n'y a plus que des filles au dessus des fourneaux? Cela peut paraître naïf comme question mais, dans cette époque qui remue les sphères mâle équilibrées, l'exemple d'un schéma inverse nous offre la possibilité d'observer les différences... A condition qu'elles existent.

Alice Arnoux et Lucie Bertier-Gembara œuvrent au quotidien en girls bande, mais vous allez peut-être être surpris car leur discours est bien plus nuancé qu'on ne le pensait. De là à dire que ces cheffes sont des chefs comme les autres... Faut pas exagérer ;-)

Pour retrouver leur cuisine:

Alice Arnoux – en résidence au Perchoir Menilmontant (jusqu'au 15 juillet 2023)

Lucie Berthier Gembara – restaurant Sepia (Nantes)

Interview: David Ordono. Création musicale: Nathan Cohen. Prod: NOLA. Merci à Adelie Vernhes.