On connaît tous Top Chef et, à l’heure où la 14e saison de l’émission vient de s’achever, j’ai voulu retrouver un candidat pour savoir comment on poursuit sa carrière une fois qu’on a marqué les esprits devant les caméras. Je le saisis à un moment charnière justement, celui où il ouvre enfin son restaurant.

Arnaud Baptiste est en effet aux commandes des cuisines de Colvert depuis deux mois maintenant. L’aventure Top Chef pour lui c’était il y a trois ans déjà! À ses côtés Mathias Marc, Thomas Chisholm, Sarah Mainguy et le gagnant Mohamed Cheikh. On a donc parlé avec lui de ce que cette expérience lui a apporté, de la manière dont il l’a vécu et de ce qu’il reste chez lui, de ce passage dans une des émissions les plus exposées...

Pour découvrir la cuisine du chef Arnaud Baptiste rdv 54,rue Saint André des Arts, 75006 Paris

Pour réserver direct cliquez ici !