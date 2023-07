Pour ce talk, on a voulu aller à la rencontre d'une cheffe qui partage son quotidien avec les membres de sa famille. Avec son frère Tanguy, Nolwenn Corre a repris le restaurant familial, enfin pas seulement...

L'hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu c'est l'affaire de la famille depuis 1954.

Aujourd'hui, tout au bout de cette Bretagne, on trouve un bistrot, deux hôtels, une épicerie sandwicherie et un restaurant gastronomique pour lequel Nolwenn est allé décrocher une étoile! Bref, on est sur une belle affaire!



Alors comment réussit on à faire grandir son héritage, comment trouver sa place, s'entendre avec ses proches quand il s'agit d'entreprendre, le tout quand plusieurs générations confrontent leur vision?



On est allé dans ce paradis sauvage, au coeur de cette maison chaleureuse poser les questions à l'intéressée...



«Bonjour à toutes et à tous, nouveau talk aujourd'hui, nouveau sujet, nouvelle invitée. Écoutez...on a rendez-vous avec la cheffe Nolwenn Corre au bout de la France, au dessus de l'océan. On est à la pointe Saint-Mathieu, un peu plus à l'ouest dans notre pays. C'est sauvage, on a un phare, un sémaphore, les ruines sublimes d'une abbaye et l'hostellerie familiale. Et c'est justement de ça dont je voulais parler, de cette histoire de famille. Nolwenn va nous raconter l'histoire et moi je vais lui demander comment ça se passe au travail quand son père, sa mère et son frère sont aussi des associés.»