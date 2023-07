Ce mot «d'expérience», dans la restauration on l'entend partout. Mais il est des adresses, on peut le reconnaître où il prend tout son sens. Et je voulais vous parler de ces lieux où l'environnement, la mise en scène d'un repas est poussée. Où l'on va pour vivre davantage que la cuisine qui nous sera servie, dans l'assiette.



Concept, peut être... Et moi je vous le dis: sur le papier c'est pas mon truc, je me méfie des artifices mais il y a quelques mois j'ai rencontré Jéremy Galvan. Chef étoilé, installé au cœur de Lyon qui propose à ses clients une «expérience» justement. On se parle de repas séquencé, où l'on va à un moment donné déguster un plat avec un casque sur les oreilles qui nous transportent grâce au son dans un environnement précis! On se parle d'une cuillère qui nous sera mise en bouche par l'équipe en salle... On se parle donc de dispositifs conçus et pensés pour accompagner ce que nous allons manger.

Alors comment on crée toute cette mise en scène, comment gère-t-on le fait d'imposer au client une manière de manger, comment repenser le service? C'est clivant, certains clients ne doivent pas apprécier alors comment dealer avec cette prise de risque? On va donc essayer d'entrer dans la tête du chef Jeremy Galvan et d'analyser son processus créatif… Il fait appel au sens, il convoque les éléments et pour créer il a développé une technique bien à lui… Sa femme Nadia est comédienne et finalement la théâtralité elle a trouvé sa place dans la cuisine de notre chef Lyonnais.

