Cet entretien on l'a enregistré il y a environ un an. J'avais entendu le chef Alan Geaam à la radio évoquer ses racines libanaises quelques semaines auparavant et je l'avais écouté parler de son pays d'origine avec fierté et pudeur à la fois.

Le Liban c'était l'influence qu'il avait su mêler à la cuisine traditionnelle qu'il proposait dans son auberge, l'auberge Nicolas Flamel. Ca m'avait fait sourire car ce nom m'évoquait Harry Potter.

Nicolas Flamel c'était en fait un bourgeois du 14ème siècle devenu si riche qu'on disait de lui qu'il était l'alchimiste ayant réussi l'exploit de transformer le métal en or. La pierre philosophale…

Je me suis alors renseigné sur le Chef Alan Geaam et j'ai vite découvert qu'il était lui le seul chef libanais à avoir reçu une étoile en France. C'était déjà remarquable puis très vite j'ai lu qu'il était né au Liberia, que sa famille avait fui le pays et les affrontements, pour revenir au Liban et retrouver à nouveau la guerre et la souffrance.

Cet homme là était donc aujourd'hui chef, à Paris. Reconnu par ses pairs alors qu'il est comme on dit parti de rien. Ça faisait déjà beaucoup sur le papier pour écrire un destin et j'ai donc pris rendez-vous avec lui pour qu'il nous raconte son histoire… Et je ne m'attendais pas à un tel récit.