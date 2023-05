Voilà un épisode qu'on attendait depuis longtemps.

Alain Ducasse occupe une place à part dans le monde de la gastronomie, c'est rien de le dire. Il compte une vingtaine d'étoiles, des restaurants dans le monde entier, il crée des manufactures autour du chocolat, de la glace ou encore du biscuit, bref c'est un chef qui a le goût d'entreprendre aussi développé que celui de cuisiner. Le goût du risque comme il dit.

Son expertise elle n'est plus à démontrer, sa notoriété est mondiale, il est appelé partout, par tous pour ouvrir de nouvelles adresses et pourtant on sait peu de choses de lui. Voilà pourquoi c'était un sacré défi pour nous: attaquer un sommet de la gastronomie en essayant par nous même de trouver la voie qui pourra au mieux l'éclairer.

Cet épisode est à part car il ne respecte pas la chronologie habituelle. Alain Ducasse se livre peu et n'aime pas particulièrement parler de sa vie en fait... Alors il a fallu opérer autrement. C'est l'entretien le plus exigeant de notre podcast, une véritable tentative de décryptage avec comme seule ambition, savoir qui est Alain Ducasse... Tout simplement.

On sait la tâche ardue mais on commence à savoir faire sauter quelques verrous. Vous allez voir qu'on essaie donc encore et encore, tout au long de l'épisode de percer la façade et au final. Je crois qu'on vous offre un joli portrait. Alors qu'y a-t-il dans la tête d'Alain Ducasse? Bonne écoute!

Cet épisode a été enregistré le 4 novembre 2022 au Salon des Manufactures lors de la sortie de son livre Une vie de goûts et de passions – Ed. JC Lattès

Production : NOLA. Création musicale : Nathan Cohen. Programmation : Marion Cazes. Assistant journaliste/montage : Penelope Gualchierotti. Journaliste : David Ordono. Graphisme : Anaïs Le Queré. Merci spécial à Emmanuelle Perrier.