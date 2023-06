Les différentes pollutions sont responsables de 9 millions de morts par an dans le monde, l'obésité de 5 millions: dans son livre Le suicide de l'espèce (Ed. Denoël), le médecin Jean-David Zeitoun explique comment certaines des maladies les plus graves sont désormais générées par les activités humaines. Dans le denier rapport du Giec, les experts de l'ONU pour le climat estiment qu'il est possible d'atteindre nos objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant la santé globale.

Et si la bataille pour le climat et le combat pour une meilleure santé étaient fortement liés? Pourquoi les activités humaines génèrent-elles les maladies les plus dangereuses? Quelles sont les activités qui ruinent le plus la santé et l'environnement? Est-ce qu'on peut regagner de l'espérance de vie et une vie de meilleure qualité en limitant le réchauffement à 1,5°C?

Jean-David Zeitoun est médecin et épidémiologiste. Il a publié en 2022 Le Suicide de l'espèce – Comment les activités humaines produisent de plus en plus de maladies (Ed. Denoël). Il a également écrit une une histoire de la santé humaine titrée La grande extension, paru en 2021.

Si vous souhaitez assister à un épisode en public de Chaleur humaine, le prochain est le 4 juillet dans les locaux du Monde à Paris, et vous pourrez aussi y assister à distance. On y parlera de l'adaptation au changement climatique, en se demandant si la France est prête à faire face aux défis prévisibles, avec la géographe Magali Reghezza et le Conseiller de Paris Alexandre Florentin. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer ici.

