Chaleur humaine

Un rapport interministériel paru en avril sur la sécheresse de 2022 explique: «L'eau est encore souvent considérée comme une ressource inépuisable et gratuite». La France est entrée dans une nouvelle phase, où le manque d'eau risque de devenir chronique. Pourquoi l'eau douce risque-t-elle de manquer? Comment s'adapter aux menaces que fait peser le changement climatique sur notre ressource en eau? Quels doivent être les usages prioritaires et comment en décider?

Agathe Euzen est anthropologue et directrice adjointe de l'Institut écologie et environnement du CNRS. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur l'eau et l'adaptation au changement climatique et elle répète depuis des années qu'il va falloir faire avec cette réalité: en France, il n'y a plus assez d'eau pour nos usages actuels.

Un épisode produit par Adèle Ponticelli avec l'aide d'Esther Michon, réalisé par Amandine Robillard. Musique originale: Amandine Robillard.

