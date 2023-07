C'est plus compliqué que ça

, on sait que le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Mais on peut aussi partager tout ça d'une autre manière en distinguant ceux qui n'en ont absolument rien à foutre du travail et ceux qui se mettent à transpirer dès qu'ils ont 3 minutes de retard en fin de journée. Et bien ceux-là, je le dis avec une gravité, une vanité républicaine: surtout, surtout ne vous penchez jamais sur le volume de travail abattu par Wolfgang Amadeus Mozart entre le mois d'août et le mois de décembre 1791.»

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), vous situez? Fabuleux compositeur, «tellement précoce qu'à 35 ans, il était déjà mort» (comme disait Pierre Desproges). La Flûte enchantée, Les Noces de Figaro, Don Juan... Et son Requiem, qui tomba à pic en 1791. Cette disparition encore jeune d'un génie total est propice aux fantasmes: ne serait-elle pas suspect? Ajoutez une hypothétique rivalité avec son contemporain Antonio Saliéri et vous avez les ingrédients d'une intrigue qui nourrit quelques fictions, dont le fameux Amadeus de Milos Forman. Mais la réalité est un peu plus compliquée que ça...«Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis Le Bon, la Brute et le Truand

