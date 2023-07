C'est plus compliqué que ça

Le passage en l'an 2000 a charrié quelques craintes à tendance technico-superstitieuse, qui se sont incarnées essentiellement dans le fameux «bug de l'an 2000». Qui n'eut pas lieu. Le passage à un nouveau millénaire, ça angoisse. Au précédent compte tout rond, l'an mil, la population se goinfrait de Lexomil. D'ailleurs St-Jean nous avait annoncé la catastrophe générale, avec son Apocalypse... Bon, en réalité, l'auriez-vous cru, c'est un peu plus compliqué que ça.

«Ce qu'il y a de chouette avec les fins du monde, c'est que c'est toujours inattendu. On ne sait jamais quand ça va se passer. Enfin, tout de monde sait que ça va mal se passer, mais pour ce qui est du détail, l'imagination est au pouvoir. Depuis l'Antiquité, on ne compte plus le nombre de récits qui nous promettent une joyeuse collection de tourments plus ou moins atroces, avec leur collection de lacs de feu, de soleils morts et de grosses bestioles. La fin des temps, ça ne s'annonce pas comme une partie de rigolade.»

Auteur et voix : Jean-Christophe Piot

Réalisation : Charlène Nouyoux

Une production originale wave.audio