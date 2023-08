C'est une histoire religieuse et patriarcale qui commence par quelques bulles et s'étire sur plusieurs siècles.

La chasse aux sorcières, la vraie avec les bûchers et les flammes qui dansent, c'est une histoire longue. Qui ne se concentrent pas sur l'«obscur» Moyen Âge (voir l'épisode Non, le Moyen-Âge n'était pas sale, obscur et boueux). C'est une histoire religieuse et patriarcale qui commence par quelques bulles et s'étire sur plusieurs siècles. Encore une image d'Epinal qui en prend un coup, désolé pour la capitale des Vosges. Mais que voulez-vous, c'est plus compliqué que ça.

«Françaises, Français, mes chers compatriotes. Dès qu'on parle de sorcellerie, la première image qui s'impose, c'est toujours un peu la même (hors Harry Potter): celle d'une vieille femme qui vole sur un balais, vêtue de noir, les doigts crochus, deux ou trois furoncles pour décorer. C'est la méchante sorcière des contes de fée. Celle qui engraisse Hansel et Gretel pour s'en mettre plein la panse. Celle qui vient du fond des temps. Celle qu'on brûle au Moyen Âge à longueur de bûchers. Dans nos têtes, il n'y a pas de doute, la sorcière c'est médiéval et la grande chasse aux sorcières aussi.»





Auteur et voix : Jean-Christophe Piot

Réalisation : Charlène Nouyoux

Une production originale wave.audio