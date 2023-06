C'est plus compliqué que ça

Un beau dingo, dansant face aux flammes, fier de contempler son oeuvre de pyromane antique: voilà l'image qu'on a de l'empereur romain Néron (37-68 après JC) hypnotisé par Rome incendiée. C'est tout juste s'il ne manque pas le paquet d'allumettes qui dépasse de la toge. Voire. Ne serait-ce pas un peu plus compliqué que ça? Pour son retour, Jean-Christophe Piot croise le fer sur le sujet avec un certain collègue rompu aux affaires sensibles: Fabrice Drouelle de France Inter, lui-même.



«Françaises, Français, mes chers compatriotes, je ne voudrais surtout pas réveiller de vieux traumatismes chez les latinistes distingués qui se cachent parmi vous, mais l'affaire du jour nous ramène au bon vieux temps de l'Empire Romain et même à ses débuts, au temps de la famille des fameux Julio-Claudiens. Si, si, vous les connaissez, car derrière Jules César, dont on ne dira jamais assez qui n'a pas été empereur, on trouve que des stars.»

Auteur et voix: Jean-Christophe Piot

Réalisation: Charlène Nouyoux

Une production originale wave.audio