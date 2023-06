Au Moyen Âge, il y avait la peste. Il pleuvait le jour, il pleuvait la nuit. Les gens mourrait avant même d'être nés. Tout n'était que douleur et parasites. Et puis une jour, un matin, le soleil se leva et les oiseaux chantèrent: ainsi vint la Renaissance, c'était un lundi. Cette lecture, modérément nuancée et pourtant partagée, est battue en brèche par la recherche historique. En d'autres termes, c'est plus compliqué que ça. Redonnons des couleurs à cette période mal aimée.





Auteur et voix : Jean-Christophe Piot

Réalisation : Charlène Nouyoux

Une production originale wave.audio