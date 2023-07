C'est plus compliqué que ça

Molière, dramaturge et comédien (1622-1673), nous lui devons toustes un petit quelque chose. Jibé Poquelin a non seulement marqué son temps, mais les siècles qui ont suivi. Une postérité sans équivalent qui lui donne une proximité avec tout le monde, et qui doit aussi à la légende de sa mort : Molière, ne faisant qu'un avec son art, serait mort sur scène. C'est bien entendu un peu plus compliqué que ça...



«Françaises, Français, mes chers compatriotes, l'Histoire de France a cette caractéristique amusante que tous ses grands personnages offrent en général une excellente occasion de s'engueuler. Quand on parle de l'ex Maréchal Pétain on est rarement surpris que ça dérape assez vite dans le moisi. Chez certains, et même en remontant plus loin: c'est pareil. Napoléon, Robespierre, Jeanne d'Arc, De Gaulle, Marie-Antoinette. Vous pouvez tester au prochain Noël pour mettre un peu d'ambiance un jour d'amour et de paix. Vous verrez que ça ne rate jamais: plus les noms sont ronflants, plus ça monte dans les tours en fonction de ce que tout le monde sait ou croit savoir de tel ou tel personnage.»