Tu as déjà vu des films de gladiateurs? Eh bien, la plupart du temps, ils sont relativement à côté de la plaque historique. On nous les montre les muscles saillant, prêts à mourir dans la demi-heure, huilés, cruels... «Ceux qui vont mourir te saluent», ajoutent-ils à l'adresse de César (ou tout autre empereur de service). Évidemment c'est plus compliqué que ça. Descendons dans l'arène pour en savoir un peu plus...«Françaises, Français, mes chers compatriotes, on n'y peut, c'est comme ça, il y a des figures historiques qui concentrent tellement de clichés qu'on se croirait sur instagram. On a déjà eu l'occasion d'évoquer ici le cas des cow-boys et des vikings, mais il y a un troisième marketype qui défonce les deux: le gladiateur. Ce pauvre gladiateur partage un point commun avec les autres autres: les écrans lui ont fait beaucoup, beaucoup de mal, au cinéma comme dans les séries.»

Auteur et voix: Jean-Christophe Piot

Réalisation: Charlène Nouyoux

Une production originale wave.audio